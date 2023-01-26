Gazeteci Latif Şimşek’i darbeden Emrah Topal hakkında mütalaa açıklandı

6 Ağustos 2022'de özel bir televizyon kanalında yayımlanan "Gündeme Dair" isimli programda Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olmuştu. Program sırasında ikili arasında tartışma yaşanmıştı. Diğer konuklar tarafları sakinleştirmeye çalışmış bu sırada Emrah Topal, Latif Şimşek'e yumruk ve tokat atmak suretiyle darp etmişti. Topal'ın darp sırasında ağır küfürler ettiği anlaşılmıştı.

PROGRAMIN MODERATÖRÜ TANIKLIK YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede, şüpheli Emrah Topal'ın "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden duruşmaya Emrah Topal ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ''Gündeme Dair'' programın moderatörü Pınar Işık Ardor tanık olarak dinlendi. Ardor program sırasında gerginlik yaşandığını ve seslerin yükseldiğini anlatarak ''Latif ve Cemal tartışmaya başladı. Cemal bir anda yayın esnasında ayağa kalktı ve Latif'in koltuğuna doğru yürüdü ''Terbiyesizlik yapma'' dedi. Ben o sırada yayını kesmelerini söyledim. Cemal Enginyurt bana yayının kesilip kesilmediğini sordu bende kesildiğini söyledim'' dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Tanıklık ifadesine Ardor, Cemal Enginyurt'un Latif Şimşek'e yönelik ağır küfürler ettiğini, ayırmaya çalıştığını belirterek ''Bir gürültü duydum Cemal ile gelen sanık Latif Şimşek'e yumruk atmış ama ben görmedim. Latif Bey'in eğildiğini gördüm. Emrah Topal tehdit içerikli sözler söyledi'' diyerek sonlandırdı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Emrah Topal'ın olay günü Latif Şimşek'e yumruk atarak yaraladığı, küfür ettiği gerekçesiyle 'Basit yaralama' ve 'Hakaret' suçundan 7 aydan 3 yıla kadar cezalandırılmasını tehdit suçundan ise beraatını istedi.

ERTELENDİ

Mahkeme, Emrah Topal'ın yurt dışı yasağını kaldırdı. Mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması üzerine süre veren mahkeme davayı erteledi.