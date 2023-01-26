Tüm yurdu demir ağlarla örene kadar durmak yok

ASYA ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için yarım asrı aşan bir süreyle ihmal edilen demiryollarında "hızlı" bir atılım gerçekleştiriliyor. 81 ilde demiryolları limanlara, havaalanlarına bağlanıyor. Projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demiryolu ulaşımı ekonomiye katkı sağlar hale getiriliyor. Son 20 yılda demiryollarına toplam 220.7 milyar lira yatırım yapılırken, günümüz teknolojisini en iyi şekilde yansıtan Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliğiyle de Türkiye AK Parti döneminde tanıştı. 2003'ten bugüne kadar 709 km ilave konvansiyonel hat, 1.460 kilometre hızlı tren hattı işletmeye alınarak Türkiye'nin demiryolu ağı 13.128 km'ye yükseltildi.Öncelikli olarak büyük kentlerin ardından da 81 ilin birbirine demiryolu ağlarıyla bağlanması hedefi kapsamında Ankara-Eskişehir YHT hattının 2009 yılında işletmeye alınması ile birlikte Türkiye hızlı demiryolu hattına sahip dünyada 8'inci, Avrupa'da ise 6'ncı ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin hızına hız katan YHT projeleri adım adım gerçekleştirilerek sırasıyla Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hızlı tren hatları hizmete açıldı. Böylece Türkiye'nin 40 yıllık hayali olan hızlı demiryolu projeleri gerçekleştirilmiş oldu.Ulaştırma ve Lojistik Master Plan çerçevesinde yeni hızlı tren hatlarına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ankara-Sivas YHT hattının bu yıl açılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas hattında demiryoluyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek.Çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmekte olan Ankara-İzmir YHT hattının ise 2025'te tamamlanması amaçlanıyor. Ankara-İzmir hattında 14 saat olan demiryoluyla seyahat süresi 3.5 saate düşürülecek. Proje tamamlandığında 525 km'lik mesafede yılda 13.5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Çalışmaları hızla devam eden bir diğer proje olan Bandırma-Bursa Yenişehir- Osmaneli YHT hattı ise 2024 yılında tamamlanacak. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı 106 kilometrelik Bursa- Yenişehir-Osmaneli projesi tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arasında ulaşım yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Bir diğer önemli proje olan Halkalı-Kapıkule YHT hattının Çerkezköy- Kapıkule kesimi ile Karaman Ulukışla YHT hattının ise 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Projeyle Halkalı- Kapıkule (Edirne) kesiminde seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya inecek.HalkalıÇerkezköy YHT hattı (Halkalı- Ispartakule kesimi) ve Mersin-Adana- Osmaniye- Gaziantep YHT hattının ise 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor. Mersin'den Gaziantep'e uzanan 312 kilometrelik uzunluğa sahip YHT hattında çalışmalar 6 kesimde ilerliyor. Projeyle Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 6.5 saatten 2 saat 15 dakikaya inecek.Temeligeçtiğimizyıl temmuzayında atılanAnkara-Yerköy-KayseriYHT hattı ile 1.5milyon Kayserili YHT hattınadahil edilmiş olacak.İç Anadolu'nun önemliticaret merkezlerindenKayseri de YHT seferberliğindenpayına düşeni alacak.142 km'lik hat 2025'teaçıldığında Kayseri-Ankaraarası seyahat süresi 2 saateinecek..