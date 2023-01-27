Alman dergisinin provokasyonuna tepki yağdı: Türkiye’nin bağımsız dış politikasından rahatsızlar

Alman dergisinin Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretine siyasiler tepki gösterdi.Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. Doğrudan Türkiye'deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar. Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kâbus anlamına geliyor. Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek.Seçimler yaklaştıkça Avrupa ülkelerinden bazılarının ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik hakaret ve hezeyanlarının sürdüğünü görüyoruz. The Economist'in ardından Alman Stern dergisi de yeni bir medya garabetine imza attı.Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'yi hedefe koymuşlar. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine dönük haince notlar düşmüşler. Türkiye'ye diz çöktürmek için nasıl bir gayret sarf ettiklerini, satır aralarında değil manşetlerinde izah ediyorlar.İNGILTERE merkezli The Economist dergisinde geçen hafta yayımlanan Türkiye raporu da yalan ve iftiralarla doluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'dikatör' ve 'Osmanlı sultanı' gibi ifadeler kullanılmıştı. İsveç'teki skandal Kuran-ı Kerim yakma eyleminin ardından ise ABD merkezli Bloomberg, "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı bir yazı yayınlamıştı.