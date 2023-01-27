Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama

"HAYIR DEMEYİZ" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu her fırsatta aday olmak istediğini ifade etse de Akşener'den tam tersi açıklamalar geliyor. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun altılı masanın adayı olacağına yönelik iddialara ilişkin, "Aleni bir biçimde bunu ben altılı masanın mensuplarına da söylemiştim. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz 'hayır' demeyeceğiz diye" ifadelerini kullanmıştı.