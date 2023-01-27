Batı medyasından seçim ayarlı provokasyon

Avrupa medyası, yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlığı körüklemeye yönelik yayınlarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dış politikada sergilediği dikkat çekici başarıları gölgelemeye çalışan Batı, kara propaganda ve algı operasyonları yürütüyor. Türkiye'de seçim yaklaştıkça provokatif yayınlar adeta zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' olarak lanse eden İngiltere merkezli The Economist dergisinin ardından bu kez de Almanya'dan yayın yapan Stern dergisinde benzer nitelikte skandal bir analiz yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi, kapağında provokatif bir şekilde "Kundakçı Erdoğan" başlığı ile çıktı. Dergide, Türkiye'deki seçimlerle ilgili, "Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da" başlıklı analizde Türkiye ve Erdoğan'a yönelik birçok iftira ortaya atıldı. Analizde ayrıca, "Erdoğan, Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor" ifadeleri kullanıldı.Batı'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yürütülen karalama politikasına bir örnek de Foreign Policy'den geldi. ABD merkezli haber sitesinde dün yayınlanan analizde "Ne yazık ki ABD'de Türkiye'nin cumhurbaşkanına yönelik kişisel bir antipati var. Bu durum da Türkiye ile ABD'nin stratejik çıkarları örtüşse bile Türkiye ile çalışmayı zorlaştırıyor" denilerek hedefte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğuna dikkat çekildi. ABD ya da Avrupa basınındaki Türkiye karşıtı haberlerde genellikle hep benzer söylemlere yer veriliyor.