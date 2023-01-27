Eksi 15 derecede PKK’ya abluka operasyonu

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Çatak ilçesine bağlı Acarlar bölgesi kırsalında Eren Abluka operasyonu başlatıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Van İl Jandarma Komutanlığı'nın sevk idaresinde yapılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu"nda komandolar bölgeyi didik kontrol ediyor. Yer yer karla kaplı olan bölgede, hava sıcaklığının -15 dereceye kadar hissedildiği operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerinden oluşan 4 tabur, 480 personel ile 37 operasyonel tim görev alıyor. Bölgede sürdürülen operasyonda ele geçirilen kış sığınakları imha edildi.