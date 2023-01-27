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Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:33

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan avukat Serdar Öktem, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 18 oldu.

DHA
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 18’e yükseldi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Serdar Öktem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 18 OLDU

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Öktem, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Serdar Öktem, tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 18 oldu.

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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi
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