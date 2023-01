Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yaptıkları resmen islam düşmanlığı

Bakan Bozdağ "Türkiye'de hak arama yolu dendiği zaman iki başvuru yolumuz var. Biri idareye başvuru yolumuz var. Diğeri oradan netice almazsanız yargıya başvuru yolu var. Tabiri caizse iki hak arama yolu var bizim vatandaşlarımızın. 2002 yılı öncesi için söylüyorum. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda yollarının arttırıldığını görüyoruz. Türkiye'de hem kişisel verilerin korunması hakkı anayasal güvenceye kavuşturulduğu ve bunun üzerinden kişisel bir koruma kurumu kurularak kişisel verilerle ilgili yeni bir hak arama yolu ortaya koydu. Her bir vatandaşımızın anayasamızdaki temel hak ve hürriyetleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki örtüşen hürriyetlerden herhangi birisi kamu gücü tarafından ihlal edildiği takdirde bu sefer de ne yaptık? Bireysel başvuru hattı getirdik. Bugün her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerinin haksız bir şekilde kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiası varsa Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilmekte. Adeta Türkiye Anayasa Mahkemesi bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vasfıyla donatılmış. Bilgi edinme hakkı daha önce sadece dilekçeyle hak verme imkânı vardır. Ama bilgi edinme hakkı diye bir hak Türkiye'de yoktu. Bilgi edinme hakkının kullanmasıyla ilgili yasal düzenlemeyi de çıkardık. Vatandaşlarımız şimdi kendileriyle, kamuyla ilgili herhangi bir konuda bilgi edinmek istediği zaman devletin her kurumuna müracaat etme imkânı var. Müracaat edilen kurumların da belli bir süre içerisinde derhal bu müracaatlara cevap verme zorunluluğu var. Eşitlik ilkesini vatandaşlarımızın hak ve hukukunu özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle ilgili yepyeni bir noktaya taşıdık. Buradan çok net söylüyorum. Son yirmi yıl içerisinde yeni ihdas ettiğimiz hak arama yollarıyla bir yandan hukuk devletini güçlendirdik. Bir yandan da daha güvenceli anayasal imkanlar ortaya koyduk" şeklinde konuştu.