Altın üretiminde rekor kırdık

BaşkanErdoğan, Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolarlık 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisinin açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:3 buçuk milyon ons kaynağı, 1.92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık. Bu tesis ilk etapta yıllık 2.5 tona kadar altın üretme kapasitesi ile çalışacak. 3 yılda üretim miktarını yaklaşık 6 buçuk tona yükselteceğiz.Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarı olduğu dikkate alındığında, Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacak. İlerleyen dönemlerde istihdam 1300'ü bulacak.2000'de neredeyse 0 olan altın üretimimiz 2020'de 42 tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Göreve geldiğimizden bu yana toplam 455 ton altının üretilmesini sağladık. Günümüzde 16 farklı madende üretim gerçekleştiriliyor. Yeni keşiflerle yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz.Doğalgazıbugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakını doğalgaza kavuştu. Birileri güneş ve rüzgâr enerjisini yeni yeni keşfede dursun, biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.