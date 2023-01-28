Aytun Çıray: Altılı Masa’da kriz bitmez

Adaylık bilmecesinin sürdüğü 6'lı Masa'da kriz söylemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını 'Sokak istemiyor' ifadeleri ile reddetmesi ve adaylıkta diretmesi durumunda İyi Parti'nin çoklu adayla seçime gidebileceği restinden sonra istifa etmesi, bir TV programında İyi Partili Aytun Çıray'a soruldu. İttifak ortaklarına adeta gözdağı veren Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez" dedi.