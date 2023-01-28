Dersimli Kemal’den Akşehirli Kemal’e döndü!

CHP liderinin ziyaretinde ilçeye asılan "Baba ocağına hoş geldin" "Türkmen Beyi Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı billboard ve pankartlar ise kafaları karıştırdı.

Aslen Tunceli Nazimiye'li olan Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan bu billboard ve pankartlar kafalarda soru işareti bıraktı.

Akşehir'e üçüncü kez geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'babaocağım' dediği ilçeyi il yapma sözü de verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Ataocağım' dediği ilçede soyundan geldiğini ifade ettiği, Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî'nin türbesini de ziyaret edip, dua etti.