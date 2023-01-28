Ekşi Sözlük’ten ’seçim öncesi’ operasyon: Muhafazakar yazarları tek tek susturdular!

Daha önce de, Ekşi Sözlük'ün CHP'nin "özerk bölgesi" haline geldiğini ifade eden 'Poker Player' adlı kullanıcı çarpıcı paylaşımlar yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaklaşık 15 senelik Ekşi Sözlük yazarıyım. Bugün itibari ile Ekşi Sözlük yazarlığını bırakıyorum. Başak Purut dün sözlükte aktif olarak yazan bütün AK Partili yazarları bir operasyon ile çaylak yaptı ve sözlüğü yalnızca radikal muhalefetin fikirlerinin konuşulabildiği bir platforma dönüştürdü. AK Partililer olarak Ekşi Sözlük'ü terk ediyoruz. 2022 yılında fikirlerin açıklanmasına getirilen bu ölçekte bir engellemenin siyasi sonuçları olacaktır."