Ekşi Sözlük’ten ’seçim öncesi’ operasyon: Muhafazakar yazarları tek tek susturdular!

Muhalefet 2023 seçimleri için hala bir 'aday' çıkaramamışken, 14 Mayıs'a gidilen süreçte sosyal medya platformlarında yalan/iftira/kara-propaganda operasyonlarını sürdürüyor. CHP'nin algı operasyonlarının merkezinde olan mecralardan Ekşi Sözlük'te ise son günlerde AK Parti'ye destek veren kişilerin kullandığı hesaplara hem sansür uygulanıyor, hem de yazarlık statülerinin engellendiği görülüyor.
AK PARTİ'YE DESTEK VEREN HESAPLAR GERİ PLANA İTİLİYOR
Ekşi Sözlük moderasyonu, CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların 'entry'lerini (yorumlarını) ve başlıklarını geri plana itiyor. Ekşi Sözlük'ün fikir özgürlüğüne karşı attığı bu adımlar, son günlerde sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılıyor.
"MUHAZAFAZAKAR YAZARLARIN HESAPLARINI KAPATTI"
Twitter'da, konuyu gündeme getiren bir kullanıcının, "Ekşi Sözlük bugün muhazafazakar yazarların hesaplarını kapattı. Seçim öncesinde Ekşi Sözlük'te Chp'nin yapmayı planladığı algı operasyonlarına karşı sesini çıkaran herkes susturuldu." paylaşımı ise büyük ses getirdi.
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan da yaşanan durumla ilgili, "Ekşi Sözlük, muhalefete en küçük eleştiriyi bile yok ederek seçim hazırlıklarına başlamış" yorumunu yaptı.
Daha önce de, Ekşi Sözlük'ün CHP'nin "özerk bölgesi" haline geldiğini ifade eden 'Poker Player' adlı kullanıcı çarpıcı paylaşımlar yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yaklaşık 15 senelik Ekşi Sözlük yazarıyım. Bugün itibari ile Ekşi Sözlük yazarlığını bırakıyorum. Başak Purut dün sözlükte aktif olarak yazan bütün AK Partili yazarları bir operasyon ile çaylak yaptı ve sözlüğü yalnızca radikal muhalefetin fikirlerinin konuşulabildiği bir platforma dönüştürdü. AK Partililer olarak Ekşi Sözlük'ü terk ediyoruz. 2022 yılında fikirlerin açıklanmasına getirilen bu ölçekte bir engellemenin siyasi sonuçları olacaktır."
Ekşi Sözlük'ün CHP'nin "özerk bölgesi" haline geldiğini ifade eden sözlük yazarı platformda fikir özgürlüğünün olmadığının altını çizmişti.
BURASI CHP'NİN ÖZERK BÖLGESİ: ALGI OPERASYON MERKEZİ OLARAK KULLANILIYOR
"Burası CHP'nin özerk bölgesi ve burada yalnızca CHP'nin ideolojisi, yalanları ve iftiraları paylaşılabilir. CHP'nin algı operasyon merkezi olarak kullandığı Ekşi Sözlük'te CHP trollerinin sürekli hedefi oldum. Hiç kimsenin formatı umursamadığı bu platformda, seneler boyunca formata uyarak yazmak zorunda kalan AK Partili bir yazarım. Evet, CHP'nin olduğu hiçbir yerde fikir özgürlüğünün olmayacağının kanıtıdır Ekşi Sözlük. Artık sözlükte bir AK Partili tek kelime bile yazamıyor. Bu faşist uygulamanın sahipleri de ülkede diktatörlük olduğunu iddia ediyor."
Algı operasyonlarının adresi: Ekşi Sözlük! "Burası CHP'nin özerk bölgesi" | Video