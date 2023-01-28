Gençler yalanlara değil gerçeklere bakıyor

Muhalefetin 'Gençler bizi istiyor' diye yaptığı algı operasyonları gerçekleri örtemiyor. Gençler, AK Parti iktidarında kendileri için sağlanan imkânları, devrim niteliğindeki atılımları çok iyi biliyor. İşte Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde gençlerin kazanımları:2002 yılında iktidara gelen AK Parti, ilk senesinde KYK burs ve kredilerinin 3 ayda bir değil, her ay ödenmesini sağladı.2003 yılında başlatılan "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile 250 bin çocuk okullu oldu. Aynı sene tarihte ilk kez ders kitapları ücretsiz dağıtıldı.2004 yılında Türkiye, Erasmus programına girdi.2006'da liselerde de ücretsiz ders kitabı dönemi başladı.2008'de tarihi bir adım atan AK Parti, üniversitelere başörtüsü serbestisi getirdi. Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliği son buldu, harçlar kaldırıldı.2016'da 25 yaşını doldurmamış tüm gençlerden pasaport harcı kaldırıldı. Yeni mezun gençlerin 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası priminden muaf tutulması sağlandı.2017'de seçilme yaşı 18'e düşürülerek yeni bir devrime daha imza atıldı. Zorunlu askerlik 6 aya indirildi, KYK kredi ve burs miktarları tarihi seviyelere ulaştı.Öğrenci affı ile okula dönüş yolu açıldı. Ulusal Staj Programı ile 100 bin genç iş hayatına dahil oldu.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençlere yüzde 20'lik özel kontenjan ayrıldı. KYK kredilerinde anapara dışındaki tüm borçlar silindi, gençlerin omzundan toplam 27 milyar liralık yük alındı.20 yılda eğitim bütçesi 30 kat artırılarak 304 milyar liraya erişti. Derslik sayısı 613 bine, yurt sayısı 800'e, yurtlardaki yatak kapasitesi 850 bine tırmandı. 20 yılda üniversite sayısı 209'a çıkarken kütüphanelerdeki kitap sayısı 75 milyona yükseldi. 3 binden fazla yeni spor tesisi yapıldı.