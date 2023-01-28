Hukukçular Derneği’nden dünyadaki 44 baroya çağrı: İsveç’te Kuran’a yapılan çirkin eyleme sessiz kalmayın

"AÇIKÇA NEFRET SUÇUDUR"

44 baroya gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

Sayın Başkan, İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğimiz önünde mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'in yakılması ve İsveç resmi makamlarınca bu menfur eyleme izin verilmesi, Türk hukukçular olarak bizleri tarifsiz bir şekilde incitmiştir. Dünyadaki iki milyar insan için manevi ve vazgeçilmez bir değere sahip olan kutsal bir kitabın yakılması, açıkça bir nefret suçudur.

Bu çirkin eylem, hukukun evrensel ilkelerine ve insanlık değerlerine aykırıdır. Din, vicdan ve ifade özgürlüğü, başka inançlara ve düşüncelere saldırmayı meşrulaştıran bir araç değildir. Dini değerler kuşkusuz inanç ve vicdan özgürlüğünün koruması altındadır ve ifade özgürlüğü kisvesi altında ayaklar altına alınmamalıdır.



Bu manada yeryüzündeki vicdanını kaybetmemiş tüm hukukçuları, özellikle baroları, bizlerin inancını ve değerlerini hedef alan, kutsal kitabımızı aşağılayan, insanları ayrıştıran ve düşmanlık tohumları eken bu eylemi protesto etmeye davet ediyoruz.

Ve yakılmasına izin verilen mukaddes kitap Kuran'ın, şu evrensel mesajını dikkatinize sunuyoruz:

"İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında Hıristiyanlarla ve yahudilerle fikir ayrılığınızı sadece en güzel yollarla sürdürün ve deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da birdir. Biz O'na teslim olmuşuzdur." (Ankebut / 46)