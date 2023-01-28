Mehmet Uçum: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında yeniden aday olması anayasal hak

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 100 yıl önce Cumhuriyet'in kuruluşu ile "tam bağımsızlık konusunda büyük bir adım" atıldığını kaydetti.

Aradan geçen sürede Türkiye'nin tam bağımsızlık perspektifine yönelik birçok saldırı yaşandığını ifade eden Uçum, "Bugün geldiğimiz noktada kurucu liderimiz Atatürk'ün tam bağımsızlık hedefi aynı ve canlı bir biçimde kendini korumakta. Kuruluşta ülke liderliğimizi yapan Atatürk'ten sonra şimdi de ülke liderliğimizi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam bağımsız mücadelemize son hızla devam ediyoruz." dedi.

Uçum, bir ülkenin demokratik seçim yarışının o ülkenin iç işi olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Almanya'da seçim olunca biz buradan çıkıp açıklamalar mı yapıyoruz? Almanya'daki herhangi bir siyasi aktörle ilgili ya da iktidarda bulunanla ilgili ya da muhalefette bulunanla ilgili 'Onun gitmesi gerekir, onun gelmesi gerekir.' gibi değerlendirmeler mi yapıyoruz? İngiltere'de seçim olunca bunu mu yapıyoruz? Fransa'da seçim olunca bunu mu yapıyoruz ama bir bakıyorsunuz İngiliz dergisi, ABD dergisi, Fransız dergisi, Alman dergisi 'Erdoğan gitmeli. Muhalefete destek vermeliyiz. Muhalefet güçlü bir adayla çıkmalı.' Size, size ne kardeşim; bizim seçimlerimize niye karışıyorsunuz? Bizim halkımızın iradesine niye karışıyorsunuz? Bizim muhalefetimizi niye yönlendirmeye çalışıyorsunuz? Biz sonuçta bir demokratik yarış içindeyiz."

"BENİM ÜLKEMİN VATANDAŞI SİYASET YAPIYOR"

Yabancı basın organları Başkan Erdoğan hakkında olumsuz haberler yaptığında bir yurttaş olarak rahatsız olduğunu anlatan Uçum, şöyle devam etti:

"Bizim muhalefetin 1 numaralı siyasi liderine dış misyonlar 'Ya sen cumhurbaşkanı adayı olma çünkü sen Alevi'sin. Seni desteklemezler.' dediğinde rahatsız olmuyor musunuz? Size ne kardeşim? Benim ülkemin vatandaşı, yurttaşı siyaset yapıyor. Alevi de olur, Kürt de olur. Size mi kalmış yani bu ülkede cumhurbaşkanı adayının kimliğini belirlemek, mezhebini belirlemek, kökenini belirlemek? Türkiye'nin bu seçimi, Türkiye'nin iç süreçlerinde yaşanan bir seçim değildir. Türkiye'nin bu seçimi, küresel emperyalist güçlerin de dibine kadar içinde olduğu Batı ülkelerinin dış misyonlarının da dibine kadar içinde olduğu ve herkesin kendince 'Son şans' diye niteledikleri bir seçimdir."

Muhalefet liderlerinin daha önce "Cumhurbaşkanlığının adaylığını tartışma konusunu yapmayacaklarını" açıkladığını kaydeden Uçum, "Peki sonra niye bir araya geldikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine göre 3. kez aday olamayacağını açıkladılar? Bu bunların iradesi mi arkadaşlar? Eğer kendi iradeleriyse niye söylediklerinin arkasında durmadılar? Eğer buna inanarak söylüyorlarsa niye daha önce farklı şeyler söylediler? Bu da yine bunların elinde yazılıp verilen bir metindir." diye konuştu.

Uçum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yeniden aday olmasının anayasal hak olduğunu belirterek Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün seçimlerden sonra daha güçlü süreceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ile oda ve borsaların temsilcileri ile bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ise çalışmalarının merkezine "insan ve aileyi" aldıklarını, bölgelerde yaptıkları taramalarla ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini ve hizmetlerini de bu doğrultuda verdiklerini aktardı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yapılan bilgilendirme ve istişare toplantılarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programa katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuşmacılara görüşlerini iletti.