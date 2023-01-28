Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Sohbetleri’nin konuğu oldu

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği 'Türkiye Buluşmaları Beyoğlu Sohbetleri'nin konuğu oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açılış konuşmasını yaptığı buluşmanın akabinde Bayraktar geniş kapsamlı bir sunum ve konuşma gerçekleştirdi.
Bayraktar'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
EN YAKIN RAKİPLERİNDEN 5 KAT DAHA FAZLA KONUŞULUYOR
Bayraktar, "Bayraktar TB2, en yakın rakibinden 5 kat daha fazla konuşuluyor. Ben Baykar'da teknoloji liderliğini yürütüyorum. 13 farklı mühendislik disiplininden oluşan ekibe teknik liderlik yapıyorum. 20 senedir bu alanda çalışıyoruz. Bir kısmı cephe hattında. En son İdlib harekatından sahadaydık. Medeniyetimiz bilimsel metodolojiyi kurgulayan bir medeniyettir. Milli ve özgün insansız hava aracı yaptık. Daha önemlisi nasıl yaptığınız. Ahlaktan, etikten ayrılmadan mı bunu yaptınız, yoksa sisteme uyarak mı yaptınız? Dosdoğru yaparsanız işiniz kıymet kazanıyor. Herkesin ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin dediği bir ortamda dosdoğru ahlaktan ayrılmadan mücadeleyi yürüttük. Aslına bakarsanız bu nedenle hedef tahtasına oturtulmuştur Baykar. Ülkemizin tam bağımsız ve güçlü olması ve teknolojik kuşatmayı kırması için çok kritikti. Bir anlamda hayatımızı buna vakfettik."
"TB2 DÜNYA TARİHİNE DAMGASINI VURDU"
"Dosdoğru ahlaktan ayrılmadık. Bu sayede herkesin konuştuğu hava araçlarını ürettik. Bugünün yarışına değil yarının yarışlarına bugünden çalış ve asla doğruluktan ayrılma, en kritik bileşenlerini kendi bilginle içselleştirerek davran. Böyle yaparsan en iyisin yaparsın asla unutma. Genetik kodu budur. Bayraktar TB2 dünya tarihine damgasını vurdu 28 ülkeye ihraç edildi. Tek kuruş AR-GE ve kredi almadan 20 senelik serüvenle yüzde 75'ini ihracattan olmasını sağlayan platform. Geçtiğimiz yıl yüzde 99.3'ünü karşıladı ihracat gelirimizde. Tüm savunma sanayi ihracatının 4'te birini karşıladı. Kızılelma hedefimiz olan bir platformdu. Havacılıkta 5. Nesil denilen hava araçları üretiliyor. Bütün geleceği içeriyor. Bizler için havacılıktan yeni bir dünyanın kapısını açtığını müjdeliyor. Şayet bu yürüyüşümüze devam edersek. 2023'te uçurmaya söz vermiştik. Lakin ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB 3 ve Kızılelma görev alma imkanına erişecek olursa bunlar muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Şimdiden not düşmüş olayım."
YAŞ ORTALAMASI 27 OLAN GENÇ BİR EKİP YAPIYOR
"Bütün bu çalışmaları yaş ortalaması 27 olan bir ekip yapıyor. 1500 mühendis ve 1700 teknikerden oluşuyor. 20 senede üç tane hava aracı yapmışız. Bütün gayretimiz bunları sürekli geliştirmek ve yenilemek. Genetik alanda da en yakın zamanda bir araştırma merkezi kuracağız. Can sağlığı Vakfı'mız yaklaşık 7 aydır çalışıyor. Kızılelma'dan sonra uzayla alakalı çalışmalarımızı yürütecek girişimimizi de kurduk. Alçak yörünge takım uyduları üzerine çalışıyoruz. Baykar ihracattan elde ettiği gelirler vasıtasıyla uzay girişimimizi kurduk. Kimseden tek kuruş almadık."
SORU CEVAP BÖLÜMÜ
F-35'ler verilmezse hava kuvvetlerinde zafiyet oluşur mu sorusu üzerine Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
Türkiye insansız hava araçlarını ve silahsız insansız hava araçlarını müttefiklerinden alamadı. Sonra biz yüksek teknolojiyi geliştirerek çözümü bulduk. Milletlerin egemenliği ancak kendi teknolojilerini geliştirdiğinde mümkün oluyor. Dışardan tedarik ettiğiniz en gelişmiş çözüm, kendi kabiliyetlerinizle yaptığınız en vasat teknolojiden bile daha kötüdür. Bugünden yarının yarışlarına hazırlanacak olursanız, gelecekte bir potansiyeli barındırıyor. Biz bunun örneğini defaatle konvansiyonel muharebede gördük. Hatta tüm dünya gördü.
KÜÇÜK DRONE'LAR ÜRETECEK MİSİNİZ...
Kendi alanında odaklanmışlar dünyada liderliklerini sürdürüyor. Benim başından beri hedefim Kızılelma'ydı. Sonraki hedefimiz uzay.
ENGELLENME ÜZERİNE...
Ben şu lafı işittim, 'Evladım iyi eğitim almışsınız ama adamlar almış başını gitmiş, Amerikalılarla aramızda tercümanlık yapsanız yeter. Daha fazlasını kurcalamayın'. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey. Asla yapamayız düşüncesi en büyük engeldir. Sizden iyi bir şey çıkacağına inanmıyor. Silikon Vadisi'nin kuruluşunda savunma sanayi vardır. Amerika bütün dünyanın savunma sanayilerinden daha fazla harcıyor. Dünya tarihinde bunun örneğini göremezsiniz 7 ülke para topladı. Bizim Bayraktarları almak için. Türkiye'nin 20 sene önce böyle bir ivmesi yoktu. Türkiye'nin şu anda iyi bir ivmesi var. Böyle devam ederse çok iyi bir yere gelir. Savunma sanayinin geliştirilmesi, milletimizin beka mücadelesidir. Teknoloji geliştirmeyen ülkelerin başına neler geldiğini görüyoruz. Kendi sınıfında en iyi diyeceğimiz hava aracını yaptık. Türkiye'den yüksek teknoloji işi savunma sanayi ürünleri çıkabiliyor. Baykar hayatını tümüyle bu işi vakfetmiştir, aile olarak.
Engellemeleri kaldıran milletler uzaya çıkabiliyor ya da uçağı uçurabiliyor. Engellemeler karşınıza farklı şekilde çıkıyor. Biz bunu Devrim arabalarında da yaşadık. Yakın zamanda da yaşadık. Bir tane iftira doğru olsa hakikaten kahrederim kendimi. Hepsi iftira. Yüz seksen derece tersi. Hayatımı vakfetmişim. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Çok kararlıyız. Hiç korkmuyoruz. Yanlışa bulaşmaktan korkuyoruz. Diğer türlü hiçbir şeyden korkmuyoruz. Sonuna kadar da gideceğiz. Bu kadar net. Hayata anlam katan şey budur.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ...
Hava savunma teknolojileri ayrı bir dünya. Biz daha çok insansız hava araçları üzerineyiz. Biz daha çok onları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz.