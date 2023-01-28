Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Sohbetleri’nin konuğu oldu

Engellemeleri kaldıran milletler uzaya çıkabiliyor ya da uçağı uçurabiliyor. Engellemeler karşınıza farklı şekilde çıkıyor. Biz bunu Devrim arabalarında da yaşadık. Yakın zamanda da yaşadık. Bir tane iftira doğru olsa hakikaten kahrederim kendimi. Hepsi iftira. Yüz seksen derece tersi. Hayatımı vakfetmişim. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Çok kararlıyız. Hiç korkmuyoruz. Yanlışa bulaşmaktan korkuyoruz. Diğer türlü hiçbir şeyden korkmuyoruz. Sonuna kadar da gideceğiz. Bu kadar net. Hayata anlam katan şey budur.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ...

Hava savunma teknolojileri ayrı bir dünya. Biz daha çok insansız hava araçları üzerineyiz. Biz daha çok onları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz.