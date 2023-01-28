Tunç Soyer’in HDP aşkı dinmiyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve 6'lı Masa'nın gizli ortağı HDP ile CHP arasındaki ittifak, İzmir'de artık aleniyet kazandı. Her fırsatta HDP ile dirsek temasını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son olarak HDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Parım ve HDP 27. dönem Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ile Egemenlik Evi'ndeki makamında bir saate yakın başbaşa görüştü. Soyer'in Parım ve Tiryaki ile yaklaşmakta olan genel seçim öncesi kafa kafaya verip görüşmesi "Acaba Soyer bu sefer hangi HDP'lileri belediyede işe alacak?" yorumlarına neden oldu. Yunus Parım'ın ağabeyi İbrahim Parım, Şubat 2021'de MİT tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştı. Mehmet Ruştu Tiryaki ise Feleknas Uca ile birlikte 2018'de Hakkâri'de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen 'Simko Kerboran' kod adlı Devran Baysal'ın cenaze törenine katılarak tabutunu omuzlamıştı.Soyer'in, Çiğli Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na şef tekniker olarak aldığı Mustafa Demir, geçtiğimiz aylarda 'terör' suçundan 27 yıl hapisle yargılandığı davada tutuklanmıştı.