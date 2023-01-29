Hastanenin yolunu bile yapmadılar

Halka kaliteli ve güvenli sağlık hizmetini ulaştıran şehir hastanelerine karşı CHP'li belediyelerin takındığı tavır, bir kez daha gün yüzüne çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden bağlantı yollarını bütçe olmadığı bahanesiyle yapmamasına benzer bir durum bu kez Aydın'da yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 1400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ederken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hastanenin altyapı ve bağlantı yollarıyla ilgili şimdiye kadar bir çalışma yapmadı. Hastanenin inşa edildiği bölgede asfalt yol bulunmazken, Başkan Çerçioğlu belediyenin sorumluluk alanında olmasına rağmen bu konuda hiçbir adım atmadı.Bunun üzerine devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan'ın talimatıyla şehir hastanesi için gerekli olan yol ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak. Tüm engellemelere rağmen hızla yükselen Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatı da yüzde 80 tamamlandı. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "2023 bitmeden yol ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanacak" dedi.Aydın Şehir Hastanesi, günlük 20 bin hastaya hizmet verecek. 270 bin metrekare inşaat alanına sahip hastanede, 2 bin 269 araçlık otopark da bulunacak.Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bin dönüm araziye 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek 1700 dönüme çıkarılmasını istediği ve bu nedenle yol ve altyapı çalışmalarını yapmadığı iddia edilmişti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bütçesinin olmadığını öne sürerek Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmamıştı.