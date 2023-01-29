Kılıçdaroğlu’nun kucakladığı FETÖ’cü Yunanistan’a kaçtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırlayıp kucaklaştığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıktı. Çetinkaya, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılandığı davada tahliye olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yargıtay kararı ile tahliye olan Taha Furkan Çetinkaya ve annesi Melek Çetinkaya'yı 2022'nin Haziran ayında makamında ağırlamıştı. Çetinkaya tahliye olduktan sonra kendisine destek veren İyi Parti Milletvekili Erhan Usta ve HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nu da TBMM'de ziyaret edip destekleri için teşekkür etmişti. Çetinkaya'nın geçen ay kaçak yollardan Yunanistan'a kaçtığı belirlendi. Çetinkaya'nın oradan başka bir Avrupa ülkesine geçeceği tahmin ediliyor. Çetinkaya'dan önce annesi Melek Çetinkaya'nın da yurtdışına normal yollardan çıkış yaptığı belirtildi. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Muhalefetin masum olarak gösterdiği ve hükümete saldırmak için kullandığı apartlardan biriydi. Nitekim gerçek yüzü ortaya çıktı ve firar etti" dedi.