Kılıçdaroğlu’nun kucakladığı FETÖ’cü Yunanistan’a kaçtı

Tahliye olmasına karşın kaçak yollardan geçen ay kaçtığı Yunanistan'a iltica ettiği belirtilen Taha Furkan Çetinkaya'nın buradan başka bir Avrupa ülkesine geçip örgüt propagandasına destek vereceği düşünülüyor. Çetinkaya, birçok FETÖ'cü gibi dağıtım yeri olarak Yunanistan'ı kullandı. Taha Furkan Çetinkaya'dan önce annesi Melek Çetinkaya'nın da yurtdışına normal yollardan çıkış yaptığı öğrenildi.
MAKAMINDA AĞIRLADI
Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, 4 yıl önce konuk olduğu programda, "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için 'Fetullah Gülen teröristtir' diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti. Taha Furkan Çetinkaya tahliye olduktan sonra kendisine destek veren İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta ve HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nu TBMM'de ziyaret edip, destekleri için teşekkür etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da FETÖ'nün darbe girişimine katılan, daha sonra Yargıtay kararı ile tahliye olan Taha Furkan Çetinkaya ve annesini makamında ağırlamıştı. Anne, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam" paylaşımını yapmıştı.
"MUHALEFETİN TAVRI BİZLERİ YARALIYOR"
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Taha Furkan Çetinkaya'nın kaçışıyla ilgili şunları söyledi:
"Muhalefetin hükümete saldırmak için kullandığı apartlardan biriydi. Nitekim gerçek yüzü yeniden ortaya çıktı ve firar etti. Hükümetin FETÖ ile mücadelede izlediği stratejiyi akamete uğratacak tavırlardan uzak durmak lazım. Muhalefet kanadından yapılan açıklamalar bizi üzüyor. Masum diye gösterilen, sadece bir öğrenci diye lanse edilen, siyasiler tarafından ağırlanan Taha Furkan Çetinkaya ilk fırsatta kaçtı."
VERİLEN DESTEKTEN VAZGEÇİLMELİ
Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da şu ifadaleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu ve muhalefetin diğer ortaklarının bu noktadaki ilk vukuatları değil. KHK'lılara af getireceğiz söylemlerimi hatırlayalım. İnanılır gibi değil. Siyasilerin böylesi hassas konularda alabildiğine dikkatli olmaları gereken konularda takındıkları tavır şok edici, şaşırtıcı. 'Masum bir askeri lise öğrencisi. Ne yapmış ki bu çocuk' dedikleri kişi ilk fırsatta Yunanistan'a kaçtı. Muhalefet oturup kendini sorgulamalı."