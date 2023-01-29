Kılıçdaroğlu’nun kucakladığı FETÖ’cü Yunanistan’a kaçtı

MAKAMINDA AĞIRLADI

Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, 4 yıl önce konuk olduğu programda, "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için 'Fetullah Gülen teröristtir' diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti. Taha Furkan Çetinkaya tahliye olduktan sonra kendisine destek veren İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta ve HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nu TBMM'de ziyaret edip, destekleri için teşekkür etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da FETÖ'nün darbe girişimine katılan, daha sonra Yargıtay kararı ile tahliye olan Taha Furkan Çetinkaya ve annesini makamında ağırlamıştı. Anne, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam" paylaşımını yapmıştı.