6’lı masa mutabakatta FETÖ’yü de unutmadı: KHK’lılar görevlerine iade edilecek

"KUVVET KOMUTANLIKLARI GENELKURMAY'A BAĞLANACAK"

6'lı masa, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeriyenin sivilleştirilerek yalnızca görevine odaklanmasını da yanlış buluyor. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilatlanma yapısını yeniden ele alacağını duyuran 6'lı masa, tüm kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanacağını belirtiyor. Böylece 15 Temmuz öncesindeki askeri yapının geri getirilmesi vaat ediliyor.

Ayrıca, FETÖ'nün en iyi yuvalandığı ve darbeye kadar askeri kademelerde gücünü artırdığı askeri okulları açmak da 6'lı masanın vaatleri arasında yer aldı.