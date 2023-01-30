Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye’deki raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sabah saatlerinde çalışmaları devam eden Gayrettepe Metro İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra Mecidiyeköy Metrosuna binerek Kağıthane - İstanbul Havalimanı hattına geçiş yapan Bakan Karaismailoğlu, yeni yapılan metro ile vatandaşlarla birlikte İstanbul Havalimanına doğru bir seyahat gerçekleştirdi.

Metro hattının son durağı olan İstanbul Havalimanına geldikten sonra Bakan Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanına en kaliteli ve en hızlı metro ile hizmet verdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Sabahın erkensaatlerinde metro kullanarak Gayrettepe Metro İstasyonu'nda incelemelerde bulunduk. Tabii bu hattımızın devamı olan Kağıthane'den Gayrettepe ile arası 3.5 kilometre. Fazla zaman geçirmeden önümüzdeki aylarda burayı da hizmete açarak 35 kilometreyi 37,5 kilometreye çıkaracağız. Tabii bir haftayı geçti, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metromuz açıldı. Hakikaten dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanına Türkiye'nin en hızlı metrosu ve dünyanın en kaliteli metrosuyla hizmet etmek bütün vatandaşlarımızın tercih ettiği bir sistem oldu. Burası bağlantıları da bitirdiğimizde toplamda 69 kilometreye çıkacak devasa bir şehir içi metrodan bahsediyoruz. İnşallah yıl sonuna ulaştığımızda burası Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı üzerinden Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Marmaray olmak üzere toplamda 69 kilometreye uzayacağımız devasa bir şehir için metro hattı olacak. İstanbul'u kurtaracak olan bu şekilde yapılan büyük altyapı yatırımlarıdır değerli arkadaşlar. Bizler Bakanlık olarak İstanbul'un dört tarafını böyle kaliteli, konforlu ulaşım ağlarıyla örmeye devam edeceğiz. İstanbul Havalimanı dünyanın göz bebeği ve dünyanın transit merkezi. Geçen yıl 65 milyon yolcuya hizmet vermiştir. İnşallah bu yıl 70 milyonu da geçeceğiz İstanbul Havalimanı'nda. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı da buna paralel olarak büyüyor. Orası 30 milyon yolcuyu bulmuştu. Önümüzdeki yıl 30 milyonu çok daha geçecek. İkinci pistini bitireceğiz. Yeni terminaller yapacağız. Yani İstanbul'da her yönüyle hareketlilik artıyor, büyüyor" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDEKİ RAYLI SİSTEM YATIRIMLARIMIZIN TOPLAM MALİYETİ 27 MİLYAR DOLAR"

Ulaşımda engel tanımadıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki raylı sistemlere yapılan yatırımların 27 milyar dolar olduğunu söyleyerek, "Biz ulaşımda engel tanımıyoruz demiştik. Metro hattımız aynı şekilde. Bütün yüzde 100 erişimi olan bütün hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin rahatlıkla ulaşabileceği, kalıcı yollardan kabartma taşlardan, asansörlerinden, yürüyen merdivenlerinden, ses sistemlerinden, anons sistemlerine kadar bütün vatandaşlarımızın hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan kendi kendilerine ulaşım ihtiyaçlarını giderebilecek örnek projelerden bir tanesi. Demiryolu yatırımlarında Türkiye'nin genelinde hakikaten çok büyük bir atılım var. Şu anda Türkiye genelindeki raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 27 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şehir içi metrolarda olduğu gibi şehirlerarasında da şu anda 4 bin 200 kilometre hızlı tren ağımızda hummalı bir çalışma var. Onların da meyvelerimizi önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Hatlarımızı bir bir bitireceğiz. Yine İstanbul Havalimanı'nı metro ile buluşturduk. İnşallah hızlı trenlerle buluşturacağız. Yani burası dört başı mamur bir ulaşım kenti oluyor. O yüzden hakikaten bakanlığımız çok büyük bir özveriyle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yatırımları bir bir bitirip İstanbulluların ve Türkiye'nin hayatına kazandırıyor. Kazandırmaya da devam ediyor" şeklinde konuştu.

"BAZILARI ÇOK KONUŞUR AMA HİÇBİR İŞE YARAMAZLAR"

Bazılarının çok konuştuğunu ama hiçbir işe yaramadıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Son olarak yapılan yollar, metrolar ve hızlı trenler ile vatandaşlara hem iş hem de aş olduk. Tabii değerli arkadaşlar bazıları çok konuşur ama hiçbir işe yaramazlar. Bizler yollar, köprüler, tüneller, metrolar, hızlı trenler yapıp vatandaşımıza iş oluyoruz, aş oluyoruz ve Türkiye'nin önünü açıyoruz bu yatırımlarla. O yüzden Türkiye'nin her bir tarafında beş bin tane çalışma, beş bin tane şantiyede, yedi yüz bin tane çalışma arkadaşımız da emek vermeye devam ediyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz cumartesi günü Denizli'de Denizli çevre yolu ve on altı senede önemli bir projeyi bitirip Denizli'nin ve Ege, Akdeniz ve üç tane bölgeyi ilgilendiren bu projeyi hizmete aldık. Yine perşembe günü de Afyon'da olacağız. Afyon'da da bölünmüş yol ağımızı yirmi bir kilometre daha devam eden pek çok projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde yine bunları açarak hem ülkemizin önünü açacağız. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracağız bu projelerle. O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.