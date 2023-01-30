BBP Genel Başkanı Destici: Emperyalistlerin esiri olmuş

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kuruluşunun 30. yılı düzenlenen programla kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan mesajında, BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümünün Türkiye, Türk milleti ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş tüm kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum" ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, konuşmasında, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevgiyle, saygıyla, özlemle ve şükranla yad ettiğini söyledi. Destici, "Bizim Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak safımız da duruşumuz da çok net. Safımız Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerini eleştiren Destici, "Türk düşmanlarına karşı kullanıyor. Türk devletinin varlığına, Türk milletinin birliğine, istikbaline kastetmiş olanlara karşı kullanılıyor. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde terör devleti kurulmasın diye kullanılıyor. Kardeş ve dost ülkelere veriliyor. Peki hal böyleyken bir Türk vatandaşı bunlardan niye rahatsızlık duysun? İHA ve SİHA'lar tarafından PKK'nın vurulmasından niye rahatsız olursun? İşte bunun cevabı şudur; bu şahıs toplantılara katılıp sadece onlardan etkilenmekle kalmamış. Onların esiri olmuş esiri. Emperyalistlerin esiri olursanız İHA'lara SİHA'lara da laf edersiniz. Türk ordusuna da edersiniz. Sizin HDP'lilerden ya da karşılamaya gidip kucaklaştığınız Fincancı katırlarından da farkınız kalmaz" ifadelerini kullandı.