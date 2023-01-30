CHP’nin TOKİ yalanı ellerinde patladı

"ÖNCE MAHMEKEDE SONRA…"

Atılan iftiraların ardından her vatandaşın internet ortamında kolaylıkla ulaşabileceği TOKİ kura sonuçlarını incelediğini belirten AK Parti İl Başkanı Naim Makas ise "Kendisine kurayla ev çıkan Hikmet Makas isimli kişinin Biga'nın Yolindi Köyünden bir vatandaşımız olduğunu öğrendik. Kendisi ne yakın ne de uzak bir akrabam olmadığı gibi tanımamda. Zaten uzun yıllardır Çanakkaleli olsak ta bizim ailemizin kökeninin Erzurum olduğunu herkes bilir. Devletin aradığı şartları taşıyan, üzerine kayıtlı evi bulunmadığı için de ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan bu vatandaşımıza evi şimdiden hayırlı olsun ve iyi günlerde oturmak nasip olsun. Diğerleri ile önce mahkemede sonra sandıkta hesaplaşacağız" dedi.