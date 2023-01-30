Cizre’ye kadın eli değdi

Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan ve aynı zamanda Cudi Dağı'nın eteklerinde bulunan Şırnak'ın Cizre ilçesine geçen yıl 26 Ağustos'ta atanan Belediye Başkanvekili/Kaymakam Nazlı Demir, 7 ay gibi kısa bir sürede ilçenin "ablası" oldu. 150 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında olan Cizre tarihinin ilk kadın kaymakamı olan Demir, özellikle kadınlara önemli desteklerde bulunuyor.Daha önce kaymakamlık binasına gelmeyen kadınlar, artık Cizre Hükümet Konağı'na gelip Demir'e dertlerini anlatıyor. İlk günlerde garipsedikleri Demir'e, sürekli içlerinde olması nedeniyle kısa sürede alışan Cizreliler'in kimi "Kaymakam abla", kimi de "Kaymakam hanım" derken, esnaf ise "Başkanım" diye hitap ediyor. Ev ev, mahalle mahalle, köy köy dolaşan Demir, Cizreliler'in sorunlarını birebir dinleyerek çözüme kavuşturuyor. Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Demir, önemli projelere ve çalışmalara imza attı.Üniversite sınavına hazırlanan 2 bin öğrenciye 19 bin kaynak kitap, futbol, judo, okçuluk ve tekvando kurslarındaki 250 gence malzemesi dağıttı. Maddi durumu yetersiz 10 bin aileye gıda yardımı sağladı. "Mutlu Çocuklar Mutlu Anneler" sloganıyla 2 bin çocuğu anneleri ile birlikte sinemayla buluşturdu. İlçeye 25 bin metre kare asfalt, 35 bin metre kare de parke taşı döşedi.Demir, "Cizrelilerin dertlerini dinledik çözüm odaklı çalıştık. Her fırsatta köylerimizi ziyarette bulunduk, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın problemlerini dinleyip çözüm bulmaya çalıştık. Gitmedik köy çalmadık kapı bırakmayacağız. Daha güzel bir Cizre için çalışıyoruz" dedi.