Diyarbakır annesi PKK’dan kurtardığı oğlunu evlendirdi

Diyarbakır annelerinin öncülerinden Ayşegül Biçer, HDP il binası önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde PKK'dan kurtardığı oğlu Mustafa Biçer'i evlendirdi. HDP önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan ve 29 Temmuz 2021'de kavuştuğu oğlu için düğün yaptı.Hayatını Şevin Biçer ile birleştiren Mustafa Biçer, ilk danslarının ardından davetlilerle birlikte halay çekti. Anne Biçer, çok mutlu ve gurur verici bir gece yaşadığını belirterek, "Umuyorum ki bu, dağdaki tüm çocuklara umut olur. Aslında bugün burada yapılan düğün, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferinin düğünü. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederken çocuklarımızı dağdan indiriyoruz. Allah'ın izniyle o çocukların hepsini dağdan indirip böyle düğünlerini yapacağız" dedi.