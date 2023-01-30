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Giriş Tarihi: 30.1.2023 12:06

Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zap'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi"

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Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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