SMA hastaları için iki yeni ilaç geri ödeme kapsamına alınacak

Türkiyegenelindeki 2 binin üzerinde spinal müsküler atrofi (SMA) hastasının ve yakınının gözü kulağı yarın yapılacak SMA Bilim Kurulu toplantısında. Kurulda milyonlara mal olacak iki yeni ilacın geri ödeme kapsamına alınması ve gen terapi yöntemi masaya yatırılacak. Tüm SMA hastaları için "Spinraza" isimli ilaç halihazırda geri ödeme kapsamında. Bu ilaca ilaveten şurup formunda, oral kullanımı olan "Risdiplam'ın geri ödeme kapsamına alınması bekleniyor. Gündemde konuşulacak diğer konu "Zolgensma" isimli gen terapisi olacak. Kurul önceki toplantılarında, tedavi hakkında yeterli bilimsel veri olmadığı gerekçesiyle uygulamaya alınmasını gerekli görmemişti. Genetik açıdan risk taşıdığı belirlenen çiftler, isterlerse bedeli tamamen devlet tarafından karşılanan tüp bebek yöntemini tercih edebiliyor.