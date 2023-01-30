Yazıcıoğlu davasında beraat kararı bozuldu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da düşen helikopterde beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yanında bulunan gazeteci İsmail Güneş ile aynı gün 16 kez telefonla görüştüğü tespit edilen Emre Kara hakkında, yerel mahkemenin verdiği berat kararını istinaf mahkemesi bozdu. Mahkeme kararında Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına hükmetti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, bozma kararının yerinde olduğunu söyledi.