Yeni Zigana Tüneli için geri sayım başladı

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerine yapılan, 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana tüneli'nde delme çalışmaları tamamlandı. 2022 Ocak ayında çift tüpte ışığın göründüğü projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildi. Yeni Zigana tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkacak tünel ile Zigana Dağı geçilecek.





Yeni Zigana Tüneli'nde asfaltlama yüzde 98'i , elektro mekanik çalışmalarının yüzde 45 'i, bağlantı yollarının ise yüzde 95'i tamamlandı. Ayrıca, dengeli konsol metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin de yapımı tamamlandı. Yaklaşık bin 500 personelin 7 gün 24 saat çalıştığı tünel tamamlandığında, Trabzon-Gümüşhane arası 1.5 saatten 40 dakikaya, mevcut yol ise 8 kilometreye düşecek. Yeni Zigana tünelinin Nisan ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Yeni Zigana Tüneli inşaatında son durumu Karayolları 10.Bölge Müdürü Mehmet Aşık ,Sabah Gazetesi Muhabiri Özgür Özdemir'e anlattı. Aşık, "Yeni Zigana tüneli, Karadeniz bölgesini Ortadoğu ve Kafkaslara bağlayan önemli güzergah üzerinde bulunmakta. Ayrıca burası tarihi ipek yolu güzergâhında yer almakta. Yeni Zigana Tünelimiz kendi sınıfında, Türkiye'de ve Avrupa'da en uzun çift tüp karayolu tüneli özelliğini taşımakta ve dünyada ise 3.sırada bulunan 14,5 km uzunluğunda çift tüp karayolu tünelimiz.





2017 yılında temeli atılmıştı ve çalışmaları hızla devam edildi. 2021 yılı sonu itibariyle tünelimizde kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı. Sayın Bakanımızın katılımıyla 2022 yılı Ocak ayında ışık görme törenimizi yaptık. Çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre devam etti. Şuanda tünelimizin Trabzon'dan Gümüşhane yönüne bulunan aksımızın sağ tüpte asfalt çalışmalarını tamamladık. Sol tüpte ise kalan 300 metrelik asfalt çalışmamız devam ediyor." dedi

MEVSİMSEL VE İKLİMSEL FARKLILIKLARIN YAŞANDIĞI BİR GÜZERGAHTA ÇOK KISA SÜREDE GEÇİŞ SAĞLANACAK

Yeni Zigana tünelinin hizmete girmesiyle birlikte mevcut yol yaklaşık 8 km kısalacağını belirten Aşık," Yoğun ve zorlu kış şartlarındaki trafik akışı çok daha güvenli, çok daha konforlu bir şekilde hizmet sağlayacak. Yine coğrafi açıdan Trabzon'dan girilerek Gümüşhane'den çıkacağız. Mevsimsel ve iklimsel farklılıkların yaşandığı bir güzergahta çok kısa sürede geçiş sağlayacak. Burada yine ağır tonajlı araçların seyahatinde 60 dakika, diğer araçlarda ise 30 dakikaya varan zaman tasarrufu da sağlanacak", dedi.





BURADA HER ŞEY YERLİ VE MİLLİ SERMAYE İLE YAPILDI

Yeni Zigana tüneliyle birlikte bağlantı yollarında da çok teknolojik imalatlarla yapıldığını belirten Aşık", Hemen girişimizde dengeli konsol, köprü imalatları yapıldı. Ayrıca bu tünelimizde ilk defa Türkiye'de ve Avrupa'da havalandırma sistemi olan 2 adet dikey şaftlarla havalandırma işlemini sağlayacağız. Tamamıyla projenin yapım aşamasına kadar yerli mühendislerimizle ve yaklaşık bin 500 personel ile çalışmalar gerçekleşiyor. Burada her şey yerli ve milli sermaye ile yapıldı", dedi





BU PROJENİN HEYECANINI YÖRE HALKI VE TÜRKİYE OLARAK HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Yeni Zigana Tünelinin hizmete girmesi için çok ciddi bir heyecan olduğunu belirten Aşık," Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ,enlerini ve ilklerini yaşadığımız dev bir proje. Burada çalışmalarımızı yüzde 98 seviyesinde tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla tünelimizi Nisan ayı içerisinde trafiğe, hizmete açacağız. Bu projenin heyecanını yöre olarak, Türkiye olarak hep birlikte yaşıyoruz", dedi