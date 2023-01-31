AK Parti’nin ücretsiz internet hizmeti! 6’lı masanın vaadi oldu

Bir yılda 12'nci kez toplanan Altılı Masa'nın liderleri, önceki gün Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Masadan KHK ile atılanlara göreve dönüş sözü verilirken, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği, millete hizmet üretmek amacıyla devlet tarafından verilen bütçe ve araçların terör faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen belediyelere atanan kayyumun yasaklanacağı açıklandı. Ayrıca özellikle pandemi döneminde etkisini belli eden Şehir Hastanelerinin kapatılacağı belirtildi.
CUMHURBAŞKANI ADAYININ AÇIKLANMASI BEKLENİRKEN İNTERNET AÇIKLANDI
Ayrıca herkes, altılı masanın Cumhurbaşkanı Adayının açıklanmasını beklerken masadan 'gençlere her ay 5GB internet' vaadi çıktı. 6'lı Masa'nın gençlere 5 GB internet vaadi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tarafından eleştirildi.
Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O kadar toplantıdan bu çıkmış? Esenler'de gençlerimize haftada 2 GB, ayda 8 GB internet hediye etmeye başlayalı aylar oldu. Hep dediğimiz gibi: Onlar konuşur AK Parti yapar" ifadelerine yer verdi.
AK PARTİLİ BELEDİYELER ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ SUNUYOR
6'lı Masa'nın yapmayı vadettiği aylık 5 GB internetin ise Esenler'de 18 Ekim 2021'den bu yana ayda 8 GB olarak verildiği öğrenildi. Ayrıca yine bir başka AK Partili Belediye olan Pendik'te aylık 10 GB, Fatih ve Eyüpsultan Belediyelerinde ise ders çalışan öğrencilere ücretsiz wi-fi hizmeti veriliyor.