AK Parti’nin ücretsiz internet hizmeti! 6’lı masanın vaadi oldu

Bir yılda 12'nci kez toplanan Altılı Masa'nın liderleri, önceki gün Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Masadan KHK ile atılanlara göreve dönüş sözü verilirken, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği, millete hizmet üretmek amacıyla devlet tarafından verilen bütçe ve araçların terör faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen belediyelere atanan kayyumun yasaklanacağı açıklandı. Ayrıca özellikle pandemi döneminde etkisini belli eden Şehir Hastanelerinin kapatılacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ AÇIKLANMASI BEKLENİRKEN İNTERNET AÇIKLANDI

Ayrıca herkes, altılı masanın Cumhurbaşkanı Adayının açıklanmasını beklerken masadan 'gençlere her ay 5GB internet' vaadi çıktı. 6'lı Masa'nın gençlere 5 GB internet vaadi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tarafından eleştirildi.