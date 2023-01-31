Ali Babacan, FETÖ'ye PKK'ya Batı'ya göz kırpan 6'lı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' için "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" ifadesini kullandı. Babacan ayrıca 6'lı masanın adayını açıklama konusunda söz verdikleri tarihten bir kez daha ertelenmesinin söz konusu olduğunu aktardı.
BATI HAYRANLIĞINI HEYECANLA ANLATTI!
Babacan yurtdışında bir haberinin yayınlandığını söyleyerek Avrupa'dan aferin almanın heyecanını taşıdığını şu sözlerle aktardı:
ADAYI AÇIKLAYAMAYABİLİRİZ!
Bir türlü aday belirleyemeyen, iç çekişme ve itirazlarla bugüne kadar gelen 6'lı masada aday konusunun duyurdukları tarihte de netleşmeme ihtimali olduğunu aktaran Ali Babacan cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduğunu ancak bunun bir hafta ya da 10 gün uzayabileceğini belirtti.
TEPKİ ÇEKTİ
Babacan'ın batıdan aferin almak üzerine kurguladıkları siyaseti açık etmesinin ardından sosyal medyada da yoğun tepki aldığı görüldü.
Babacan'dan itiraf gibi ifadeler: "Avrupa bize aferin diyecek" | Video