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Giriş Tarihi: 31.1.2023 12:21 Son Güncelleme: 31.1.2023 12:25

Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!

Ali Babacan CHP'li Halk TV'de çıktığı canlı yayında bir kez daha tartışılacak skandal ifadeler kullandı. 6'lı masanın küçük ortağı Babacan hazırladıkları metin sonrasında 'Avrupa'lılar bize aferin diyecek' dedi. Ayrıca bir türlü belirleyemedikleri cumhurbaşkanı adayını açıklamalarının bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.

Babacan’dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!

Ali Babacan, FETÖ'ye PKK'ya Batı'ya göz kırpan 6'lı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' için "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" ifadesini kullandı. Babacan ayrıca 6'lı masanın adayını açıklama konusunda söz verdikleri tarihten bir kez daha ertelenmesinin söz konusu olduğunu aktardı.

BATI HAYRANLIĞINI HEYECANLA ANLATTI!

Babacan yurtdışında bir haberinin yayınlandığını söyleyerek Avrupa'dan aferin almanın heyecanını taşıdığını şu sözlerle aktardı:

AVRUPA BİZE "AFERİN" DİYECEK!

"İspanyol Gazetesi'ne buradaki şeylerin hepsini anlattım. "Zor değil mi?" dediler. "Zor ama yapacağız" dedim. Avrupa'dan da bakacaklar ve hayranlıkla diyecekler ki "Aferin Türkiye'ye. Şuna bak" diyecekler"

ADAYI AÇIKLAYAMAYABİLİRİZ!

Bir türlü aday belirleyemeyen, iç çekişme ve itirazlarla bugüne kadar gelen 6'lı masada aday konusunun duyurdukları tarihte de netleşmeme ihtimali olduğunu aktaran Ali Babacan cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduğunu ancak bunun bir hafta ya da 10 gün uzayabileceğini belirtti.

TEPKİ ÇEKTİ

Babacan'ın batıdan aferin almak üzerine kurguladıkları siyaseti açık etmesinin ardından sosyal medyada da yoğun tepki aldığı görüldü.

Babacan'dan itiraf gibi ifadeler: "Avrupa bize aferin diyecek" | Video

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Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
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