Berna Laçin yalanı paylaştı, Diyanet’ten cevap gecikmedi: Rezil olursunuz Berna Hanım!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfedilen paylaşımda "Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız" ifadeleri yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok sanatçı, gazeteci ve siyasetçi Erbaş'ın sözleri olmamasına rağmen ona aitmiş gibi paylaşımlar yapmış, Erbaş'ı linç girişimine maruz bırakmıştı.
BERNA LAÇİN YILLAR SONRA YALANI TEKRAR PAYLAŞTI
Aradan yıllar geçtikten sonra Berna Laçin, sosyal medya hesabından Erbaş'a atfedilen ama yalan olduğu ortaya çıkan ifadeleri tekrar paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Berna Laçin'in paylaşımına tepki gösterdi.
BURAK ORHAN: BURADAKİ İFADE TROL YALANIDIR
Burak Orhan, Berna Laçin'in paylaşımı hakkında yine sosyal medyadan bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Sosyal medyadaki her yazılanı doğru kabul ederek twit atarsanız rezil olursunuz Berna hanım. Buradaki ifade trol yalanıdır. 3 Ekim 2020 tarihinde yaptığımız açıklamayla yalanlanmıştır. Doğruluğunu araştırsaydınız keşke Berna Laçin!"
"İÇERİKLER TAMAMEN YALAN VE İFTİRADIR"
Orhan ayrıca yıllar önce ortaya atılan yalan ve iftirayla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 Ekim 2020 tarihli açıklamasını tekrar paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı: "Dini değerlerimizi sürekli aşağılayan, toplumsal saygınlığı olana kişilere hakaret eden, mütemadiyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, küfür, hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan, ahlaktan yoksun, karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı, 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek başkanlığımız ve başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağımızda, iletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir. Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."