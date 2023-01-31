CHP’de ‘faşist’ çatlağı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Twitter hesabından yazdığı mesajda, "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter söz milletindir' demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı, 'Yeter söz milletindir' diyoruz" dedi. Bekaroğlu'nun bu sözleri CHP'yi karıştırdı. CHP'liler Bekaroğlu'na sert tepki verirken, üst yönetimin sessizliğine de ateş püskürdü."Dünya siyaset tarihinde çok partili siyasi hayata geçerek, iktidarı seçimle devreden CHP dışında başka bir kurucu parti örneği yok. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP'nin Atatürk ve İnönü dönemine 'tek parti faşizmi' diyenlerin CHP'de yeri yoktur. Geldikleri gibi gidecekler!"CHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın ise Bekaroğlu'nu 'kendini bilmez' olarak nitelendirerek, "Tarih bilincinden yoksun kendini bilmezlerin 'tek parti faşizmi' diye tanımladıkları döneme ilişkin görüşlerimiz. Kayda geçsin" dedi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sözleri beğendi."Kabul edilemez! Bir parti kuruluş maksadını ve değerlerini bu denli yıpratamaz! Faşist sizlersiniz Bekaroğlu. Ülkenin kurucu partisidir. Demokrasiyi ülkeye CHP getirdi.""CHP'de kadın kotasından PM üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine 'tek parti faşizmi' diyeceksin! CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? FETÖ'cüsü, PKK'lısı ne kadar Atatürk düşmanı varsa hepsi dolmuş içeri. Parsel parsel almışlar Atatürk'ün partisini. Ben Atatürk'e, İsmet Paşa'ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!"