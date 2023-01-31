"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi

Ardından iki ülkeden birer tank bölüğü ile bir mekanize piyade bölüğünün katılımıyla taarruz görevi icra edildi.

Arazide üstün hareket kabiliyetleri gösterilen tankların, namlu senkronizasyonu ile sisleme gibi diğer sistemleri kontrol edildi.

Tanklar taarruz provası icra ederken manevra mermisi de kullanıldı.

Kara harekatlarının önemli unsurlarından birisi olan zırhlı birliklerin, zorlu arazi koşularında derin vadileri nasıl geçtiği ise yatay kaydırmalı köprücük tankı ile gösterildi.

Tatbikatta ayrıca obüs, tank ve CİRİT füzesi atışları da yapıldı.