Seyri Antep Gençlik Kampı açılıyor! Bakan Kasapoğlu: Türkiye’nin gençleri en önde olacak, ilham verecek

Biz gençlerimizi özne olarak görüyoruz. Onlar bir vitrin değil başkaları gibi görmüyoruz biz. Özne olarak işin en merkezinde işi yöneten Türkiye Yüzyılı'nda öncü gençler olarak onları görüyoruz. Türkiye'nin gençleri en önde olacak, ilham verecek, ruh verecek o ruhla da tüm dünyayı şekillendirecek. O yüzden bu kamplar çok önemli. Gençlerimizin burada bir araya gelmesi kıymetli. Türkiye bir kardeşlik coğrafyası. Burada bu kardeşlik ikliminin her geçen gün güçlenmesi söz konusu. Bu sayede engelleri daha güçlü aşacağız."