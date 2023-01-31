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Giriş Tarihi: 31.1.2023 11:57

SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İki ilaç için karar alınacak

SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanıyor. Toplantıda spinal müsküler atrofi (SMA) hastaları için ikinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de hangi hasta grubuna kullanılacağını ele alınacak.

AA
SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İki ilaç için karar alınacak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre SMA Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Bakan Koca, dün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an bütün SMA hastalarında kullanılan bir ilacın olduğuna işaret ederek, "İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

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SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İki ilaç için karar alınacak
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