Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarla birlikte inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün toplu açılış töreni için gittiği Denizli'de, 3 bin 500 çalışanının 2 bin 500'ü kadın olan tekstil fabrikasında tekstil işçisi, sporcu, akademisyen ve girişimci kadınlarla bir araya geldi. Emekçi kadınlar buluşmasında kadınlarla sohbet eden Erdoğan, onların ilham veren hikâyelerini dinledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Ülkemizin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikasında siz üreten, emek veren, değer ortaya koyan kadınlarımızla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Yönetim kurulu başkanı da bir hanımefendi olan Deniz Tekstil'in ev sahipliği için ayrıca tebrik ediyorum. Aranızda fabrikamızda çalışan kadınlarımızın yanında girişimci olarak kendi işini yürüten kadınlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri de var. Türkiye'nin ihtiyacı olan fotoğraf işte tam da budur.Kadınları hayatın dışında tutan bir toplum, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış demektir. Kadın elbette anne olarak evlatlarını, evini, ailesini şefkati ve emeğiyle kucaklar ama aynı zamanda kadın emeğiyle, becerisiyle, azmiyle, birikimiyle, mücadelesiyle de özel bir yere sahiptir. Hayatın her alanındaki başarılarını adeta şapka çıkartarak takip ettiğimiz kadınlarımızla her buluşmamızda ülkemizin bu büyük hazinesinin geç harekete geçmiş olmasından dolayı da hayıflanıyoruz.İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız bugün yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısını da 6 milyondan aldık 10.5 milyona yaklaştırdık. Üstelik bu olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. İŞKUR eğitimleri ile meslek sahibi olan ve işe başlayan kadınlarımızı gördükçe doğrusu mutlu oluyorum. KOSGEB desteklerinin yarıya yakınını kadınlarımızın kullandıklarını gördükçe memnun oluyoruz. Kırsal kalkınma desteklerimizde kadınlarımızın başardıkları işleri gördükçe seviniyoruz. Fabrikalardan kooperatiflere kadar üretimin her alanında kadınlarımızın güçlendiğini gördükçe geleceğimize güvenle bakıyoruz. Kamuda ve özel sektörde yönetim ve karar organlarının her seviyesinde sayıları ve etkinlikleri giderek artan kadınlarımızla da burada olduğu gibi gurur duyuyoruz.Bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini çağdaşlık kılıfı adı altında satmaya çalışıyorlar. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri, önyargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için çalışırken aynı zamanda eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulama politikalarımızı da hayata geçirdik. Yaygınlaştırdığımız okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarıyla çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek kadın temsil oranına; eğitimden bankacılığa pek çok alanda kadın istihdamının erkekleri geride bıraktığı bir yere ulaştık.Kadınlara olan güvenimizin en önemli tezahürü Türkiye'de kadın kolları teşkilatlanmasına resmen ve fiilen bünyesinde yer veren ilk parti, bunu gerçekleştiren ilk genel başkan olmamızdır. Kadın kollarımızın üye kaydı 5 milyon 560 bine ulaştı. Yani diğer partilerin hepsini üst üste koyun, toplam üye sayısını söylüyorum, bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Kadınlarımız da bize sahip çıktı, bizim hep yanımızda oldu. Bunun için diyoruz ki bizimle mücadeleye girecek olanın iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kendi hayatımızdan biliyoruz ki kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur.Kadınlarımızın desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da onlarla birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil milli bir proje, milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz. Sizlerden de Türkiye Yüzyılı mücadelemize emeğinizle, fikrinizle, tercihinizle katkıda bulunmanızı özellikle istirham ediyorum. Ülkemizi 2023'e nasıl birlikte getirdiysek inşallah Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılındaki hedeflerine de yine sizlerle birlikte ulaşacağız.Hükümetegeldiğimizde kadınların iş gücüne katılımları, hele hele girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en iyi şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem bizim dönemimizdir. Hem çalışan hem evinde ailesiyle hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk.