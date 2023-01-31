‘Yeter Söz Milletin’ afişini hazırlayan Selçuk Milar: CHP o afişi hazırladığım için beni sürgüne gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihini açıklarken "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de miletindir" demişti. Bu seçim sloganının bir benzerini bundan tam 73 yıl önce CHP'nin tek parti zulmünün tarihe gömülmesi ile sonuçlanan 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun resmi ile birlikte "Yeter söz milletindir" afişinin asılması büyük şaşkınlık yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Menderes'i idama götürenler "Yeter Söz Milletindir" sözüne sahip çıkıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.

Peki, tarihe geçen bu slogan ve Demokrat Parti'ye seçim kazandıran o afiş nasıl ortaya çıkmıştı? İşte o tarihe geçen afişin hazırlanmasının perde arkası ve sonrasında yaşananlar…





1949'DA MENDERES İLE TANIŞIYOR

Bu sloganı bulan ve afişi hazırlayan Selçuk Milar, Tarih ve Toplum Dergisi'nin Haziran 1988 sayısında kaleme aldığı makalesinde o tarihi günleri tüm detayları ile anlatıyor.

Mimar Selçuk Milar, Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'nde oturduğu apartman dairesindeki komşusu gazeteci Kenan Akmanlar tarafından 1949 yılında Adnan Menderes ile tanıştırılır. Menderes, Selçuk Milar'ın DP reklam ve tanıtım komisyonuna katılmasını rica eder. Yurtdışındaki seçim çalışmalarını yakından izleyen Selçuk Milar, sıradışı fikirlerini komisyonda anlatır. Ancak reklamcılık ve tasarım konusunda hiçbir fikri olmayan bazı komisyon üyelerinin eleştirileri ile karşılaşır. Selçuk Milar ise ısrarla farklı bir seçim çalışmasına ihtiyaçları olduğunu söyler.







TARİHİ SLOGAN VE AFİŞ ORTAYA ÇIKIYOR

Şiddetli tartışmaların yaşandığı bir toplantıda Selçuk Milar öfkelenir ve "Kocaman bir el yaparsınız, üzerine "Yeter Söz Miletindir" yazarsınız. İşte afiş böyle olur." der. Afiş aslında bir cümle ile ortaya çıkmıştır.

Tartışmalar uzayınca Selçuk Milar komisyondan istifa eder. DP Genel Merkezi'ni terketmesine rağmen bu fikir Menderes ve Bayar'a götürülür. Demokrat Parti'nin bu iki önemli ismi "Yeter Söz Milletindir" afişini çok beğenmiştir. Bayar "Selçuk Bey afiş biraz sert değil mi" diye sorar. Selçuk Milar "kesinlikle hayır" cevabını verir.







TÜM TÜRKİYE AFİŞLERLE DONATILIR

Bayar ve Menderes'in yüzleri gülüyordur ve "seninle çalışmak istiyoruz" derler. Fikrinin beğenilmesi üzerine hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan Selçuk Milar'ın hazırladığı afiş tasarımı basılır ve tüm Türkiye'nin duvarlarına asılır. Gençler afişlerin yırtılmaması için günlerce nöbet tutar. Halkta büyük etki uyandırmış ve tek parti faşizminden kurtulmak isteyen Türkiye "Yeter Söz Milletindir" afişini çok sevmiştir. Gazeteler ve dergiler bu afişin uyandırdığı etkiden bahsetmektedir.







CHP'Lİ BAKAN SELÇUK MİLAR'I ÇAĞIRIR

Afişin tutmasından mutluluk duyan Selçuk Milar deşifre olmak istemiyordu. Çünkü Teknik Eğitim Müsteşarlığı'nın mimar kadrosunda görev yapıyordu. İsminin ortaya çıkması nedeniyle işinden olabilirdi. Ancak isminin ortaya çıkması uzun sürmedi.

CHP'liler Demokrat Parti'nin başarılı seçim çalışmasından büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Partililer CHP'li Bakan Hasan Ali Yücel'e "koynumuzda yılan besliyormuşuz" diyerek Selçuk Milar'ı şikayet eder.







Beklenen gün gelir ve Bakan Yücel, DP afişlerini hazırlayan Selçuk Milar'ı makamına çağırır. CHP'li Bakan, Neden CHP'ye değil de Demokrat Parti'ye çalıştığını sorar. İşten kovulacağını anlayan ve artık kaybedecek bir şeyi olmayan Selçuk Milar şöyle cevap verir: "Siz benden böyle bir hizmet isteseydiniz yapmazdım. Çünkü ben Türk Milletinin demokrasiyi yaşamasının hasreti içerisindeyim. O nedenle sizin iktidarı halkın oylarıyla kaybetmeniz ve muhalefetteki partinin iktidara gelmesini istiyorum."

Bakan Yücel, ısrarla bu afişin kimin tarafından hazırlatıldığını sorar ama Selçuk Milar bu soruya asla cevap vermez.

SELÇUK MİLAR SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

CHP'li Bakan Hasan Ali Yücel, elini sıkar ve bu başarılı seçim çalışmasından dolayı Selçuk Milar'ı soğuk bir şekilde tebrik eder. O gün devlet memuriyeti hayatının bittiğini anlar.

Selçuk Milar o görüşme sonrasında yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Bu olaydan 20 gün sonra Urfa'da bir şantiyeye tayinim çıkmıştı. Kabul etmedim ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı'ndan istifa ettim"

Devlet memuriyetinden kovulan Selçuk Milar yıllarca serbest mimar olarak çalışır. Yıllar sonra yine bir rica üzerine dönemin başbakanı Turgut Özal'ın ricası üzerine "Yaptıklarımız, Yapacaklarımızın Teminatıdır" sloganını bulur ve afişini hazırlar.

1991 yılında vefat eden Selçuk Milar'ın makalesi şu cümlelerle son buluyor: