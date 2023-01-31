Yıkım mutabakatı

11 kez toplanıp ortak aday çıkaramayan 6'lı Masa, bu kez Ankara'da ortak mutabakat metnini açıkladı. 6 genel başkanın konuşma yapmadığı programda Türkiye'nin kaos ve kriz yıllarını akıllara getiren birçok hedef paylaşıldı.9 ana başlık ve 73 alt başlıktan oluşan 250 sayfalık metinde ağızları açık bırakan detaylar yer aldı. Pandemi sürecinde Türkiye'nin gurur kaynağı olan ve dünya basınında manşetleri süsleyen şehir hastanelerini hedef alan 6'lı Masa, ihalelerin durdurulacağını ve yeni şehir hastanesi yapılmayacağını ilan etti.Büyüleyici mimarisiyle Türkiye'nin gücünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de gözüne kestiren muhalefet, Külliye'nin boşaltılarak halka açılacağını, Cumhurbaşkanlığı'nın ise Çankaya Köşkü'ne taşınacağını duyurdu. Mutabakat metnindeki bir diğer skandal vaat ise Kanal İstanbul üzerine oldu. Türkiye'nin bölgesel gücüne güç katacak projeye izin verilmeyeceği açıklandı.Bakanlıkların isimlerini ve görevlerini baştan aşağı değiştirmeye niyetlenen 6 lider, bakan yardımcılıklarının da kaldırılmasına karar verdi. Ortak mutabakat metnine göre, terör örgütü PKK'ya finansın önünü kesen kayyum uygulaması da kaldırılacak. Aile yapısını tehdit eden LGBT hareketini destekleyen sözleşmeye geri dönüş sözü var.YÖK'ün kaldırılacağı ve kararnamelerine son verileceği açıklanan mutabakat bildirisinde AK Parti'nin öğrencilere sunduğu ücretsiz ders kitabı ve yemek imkânı gibi çeşitli hizmetlerin revize edilip süslenerek vaat olarak aktarıldığı görüldü. FETÖ mensuplarına bayram ettiren OHAL kararnamelerine son verilerek görevlerine dönecekleri vurgulanıyor. Eğitime ilişkin de yeni bir kaos projesi dikkat çekti. 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3'lük sil baştan bir modeli hedefleyen muhalefet, yeni bir bilinmezin ipuçlarını verdi.AK Parti'nin ulaştırma alanında yıllar önce hayata geçirdiği hizmetlerin metinde vaat olarak paylaşılması da dikkat çekti. Türkiye'yi ulaştırmada uluslararası merkeze dönüştürmeyi vaat eden 6'lı Masa, son 21 yıldaki devrim niteliğindeki hamlelere ise gözlerini kapadı. Ulaşımda elektrikli araç altyapısının oluşturulacağı belirtilen metinde yerli ve milli otomobil TOGG'a tek kelime bile yer verilmedi. AK Parti'nin demiryolu ve hava ulaşımındaki tarihi başarılarına rağmen bu konuya da bir vaat eklemeyi ihmal etmeyen muhalefet, halihazırda zaten en üst seviyede olan kurumsal yapıların ve dijitalleşmenin artırılacağını duyurdu.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "13 Şubat'ta adaylık açıklaması bilgisi bizde mevcut değil" dedi.