3 ülkenin savunma bakanları Sarıkamış’ta bir araya geldi

Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u havalimanında karşılayan Akar daha sonra beraberindekilerle General Mithat Kopsavaş Kışlası'na hareket etti. Akar burada Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede TSK komuta kademesi de yer aldı.



Görüşmede askeri eğitim ve işbirliği konuları ile bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Bakanlar Akar, Hasanov ve Burchuladze yarın gerçekleştirilecek Kış Tatbikatı 2023'ün seçkin gözlemci günü faaliyetlerini de birlikte takip edecek. Öte yandan üç ülkenin savunma bakanı daha önce Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 21 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Akar'ın ev sahipliğinde Kayseri'de bir araya gelmişti.