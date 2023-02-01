AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, altılı masanın ortak mutabakat metnini yorumladı

BUNLARIN GAYRETİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ÖNÜNÜ KESMEKTİR"

Bu metin daha tatbik edilmeden şerh düşülerek ölü doğmuş hiçbir umut vadetmemiştir diyen Cora, "Eski siyasilerin koltuk, makam ve rant alışkanlıklarını terennüm ettirecek, kavgaları ve kaosu tetikleyecek, istikrarsızlık üretecek, krizleri büyütecek, bir buçukluk adamları itibar sahibi yapacak, ülkeyi yönetmek için yüzde 50 oy alacakların emir erleri olmasını isteyecektir. Yok böyle bir dünya. Mümkün değil böyle bir şey. Onların vaatleri hayalidir, afakidir, absürttür, olanaksızıdır. Büyük bir kandırmacadır. Bir koltuk için bütün müktesebatlarını yok edecek kadar aciz ve düşkünlerdir. Kendilerine düşecek bakanlık koltuklarının hesabını yapan, her fırsatta milli ve yerli olana karşı çıkan, kaos ve krizlerin çığırtkanlığını yapan altılı masanın ortak mutabakat metni bize bir kez daha şunu göstermiştir ki bu masanın tek bir hedefi vardır. O da ülkemizin kazanımlarını yok etmektir. Bunların gayreti büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyetinin önünü kesmektir" ifadelerine yer verdi.