Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e Uğur Poyraz hatırlatması: Benzer ifadeleri kullanmıştı

"TAM BİR FACİA"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan da tepki gösterenlerden oldu. Özalan tepkisini şöyle dile getirdi: "Altılı Masa'nın ortaklarından Gültekin Uysal'ın, bir tartışmada 'tecavüze uğramış çocuk psikolojisi' ifadesini kullanması büyük bir rezalet. 'Adayımız seçilirse 6 kişi Cumhurbaşkanını yönetecek' diyorlardı. Onlardan biri de Gültekin Uysal. Ortakları suspus. Tam bir facia!"