Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e Uğur Poyraz hatırlatması: Benzer ifadeleri kullanmıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, altılı masanın açıkladığı Ortak Mutabakat Metni'ni eleştirmesi sonrasında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Özdağ'a sosyal medyadan hakaret etti.
HAKARET ETTİ, PAYLAŞIMINI SİLDİ, ÖZÜR MESAJI YAYINLADI
Uysal sosyal medya hesabından "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullanırken, bu hakarete varan ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
"TAM BİR FACİA"
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan da tepki gösterenlerden oldu. Özalan tepkisini şöyle dile getirdi: "Altılı Masa'nın ortaklarından Gültekin Uysal'ın, bir tartışmada 'tecavüze uğramış çocuk psikolojisi' ifadesini kullanması büyük bir rezalet. 'Adayımız seçilirse 6 kişi Cumhurbaşkanını yönetecek' diyorlardı. Onlardan biri de Gültekin Uysal. Ortakları suspus. Tam bir facia!"
AKŞENER'İ 28 ŞUBAT DARBESİ KONUSUNDA ELEŞTİRMİŞTİ
İYİ Parti'ye hatırlatmada bulunan Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Şubat postmodern darbesindeki tutumunu gösteren bir videosunu paylaştığını ve "28 Şubat darbesinin karşısında durduğunu iddia eden Meral Akşener'in, 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' dediği görülüyor. Utanmadan bir de 'Darbecilere kafa tutan Demir Leydi' rolü yapıyor. Hadi oradan!" dediğini paylaşım görseliyle vurguladı.
ÖZALAN'DAN İYİ PARTİLİ UĞUR POYRAZ HATIRLATMASI: "BENZER İFADELERİ KULLANMIŞTI"
Akşener'i eleştirdiği için, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın 18 Ağustos 2021 tarihindeki kendisine yönelik yazdıklarının görselini paylaşan Özalan, Uysal gibi benzer ifadeleri Poyraz'ın kullandığını iddia ederek şunları yazdı: "Meral Akşener'in İYİ Parti listesinden vekil yapıp masaya oturttuğu Gültekin Uysal'ın 'tecavüze uğramış çocuk psikolojisi' benzetmesi iğrenç. İYİ Partili Uğur Poyraz da benzer ifadeleri kullanmıştı. "Siyasete hanımeli değdireceğim" diyen Meral Akşener, siyaseti sadece kirletti."
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın Alpay Özalan için yazdıkları ise şöyleydi: "Yavaşça gözlerini kapat, derin derin nefes al. Şimdi çocukluğuna dönüyoruz. Topun tam olarak nereye kaçmıştı, hatırlamaya çalış."
O dönem Poyraz'ın bu yazdıkları tepkiyle karşılanmış, bu üslubuna yönelik gelen tepkilere rağmen Poyraz yazdıklarını silmemişti. Sosyal medya platformu Twitter'dan Poyraz'ın hesabına bakıldığında ise yazdıklarının hâlâ durduğu görülüyor. Uysal'ın hakaretleri sonrası sosyal medyada vatandaşlar da Poyraz'ın yazdıklarını hatırlatarak tepki gösteriyor ve Akşener'in o dönem tepkisiz kalmasını eleştiriyor.