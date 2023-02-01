Bahçeli, Erdoğan’ın adaylığını değerlendirdi: Bal gibi yasaya uygun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli şu mesajları verdi:Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir. Ağızlarından salyalar aka aka istifa edip gidenlerden, oyumuzun düştüğünden bahsediyorlar. Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? MHP'yi sosyal medya kumpaslarıyla infaza kalkışan namussuzlar, Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz, çılgına döndüreceğiz.Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı bal gibi yasaya, Anayasa'ya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. Karşı çıkanlar küresel güçlerdir. Cumhurbaşkanı'mızın tekrar seçilmesi için geceyi gündüze katacağız. Erdoğan yeniden ve açık ara farkla seçilecek.(Sinan Ateş olayı) Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek bir açığımız yoktur. Sürekli körüklenen karalama kampanyaları müteahhitlerinin zamanı gelince burunlarından fitil fitil getireceğiz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize organize saldıranlarla yerin 7 kat altına girseler de hesaplaşacağız.Ortak Politikalar Mutabakat Metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye'yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım, milletin güvenliğine kasteden sancılı ve ucube bir dayatmadır.Zillet ittifakı, kaynayan kazan misali kapak tutmuyor. 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Bu gidişle adaylarını seçimlere bir gün kala belirlerlerse şaşırmayacağız. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzurunda kura çekebilirler. Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi ya da 'o piti piti karamela sepeti' tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler. Buna yanaşmıyorlarsa, Beyaz Saray'a telefon edip veya bir ulak gönderip Biden'in son talimatını alarak karşımıza çıkarlar.