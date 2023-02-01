Başkan Erdoğan’dan iki açılış birden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Kent Meydanı'nda saat 14.00'te açılış törenine katılacak İlçede, İstanbul'un fethinin giriş kapısı olan Aydos Kalesi'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Sultanbeyli Belediyesi'nce 12 yılı kapsayan restorasyonun ardından kale, aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye tarafından 127 bin metrekare alana inşa edilen Sultan Korusu'nu ve Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak. Sultan Korusu, İstanbulluların yeni doğal yaşam alanı olacak. Alan yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine temiz havada spor yapma, seyir teraslarıyla doğayı izleme zevkini tattırıyor. Koruda ayrıca Cahit Zarifoğlu Doğa Kitapları Kütüphanesi de bulunuyor.BAŞKAN ERDOĞAN yarın da Afyonkarahisar Şuhut arasında yapımı tamamlanan 22 kilometrelik duble yolun açılışını gerçekleştirecek. 2021 yılı ortalarında yapımına başlanan Afyonkarahisar - Şuhut bölünmüş yolu, ağır vasıtalar tarafından sıkça kullanılıyor. Günde yaklaşık 4 bin aracın geçiş yaptığı güzergâh, toplamda 21.6 kilometreden oluşuyor. Karayolunun tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresinde kısalma, zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanacak. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferansla bağlanacak. Afyonkarahisar'da 2003 yılı öncesi 54 kilometrelik bölünmüş yol vardı. Afyonkarahisar - Şuhut karayolunun açılmasıyla kent genelindeki duble yol uzunluğu yaklaşık 600 kilometreye ulaşacak. Ata