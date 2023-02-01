Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Erdoğan'ın kabulünün ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, YAP heyetini ağırladı. Görüşmede iki kardeş ülkenin gençleri olarak bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden İnan, konuşmasında "14 Mayıs'tan sonra Türk dünyasındaki gençler arasında çok daha güçlü bağları kuracak çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi. İnan, açıklamasında "Azerbaycan gençliği ile aramızdaki muhabbeti 'Tek gençlik iki devlet' anlayışıyla ifade edebiliriz. Kardeşliğimizi güçlendirecek, Türk ve Azerbaycan bayraklarını gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.