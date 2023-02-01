Tarım arazilerini imara açma karşılığı rüşvet

Çanakkale'nın Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gökçeada'da, İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de adının karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandalı yaşandı. CİMER'e yapılan bir ihbar üzerine Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik takip başlattı.Takip sonucunda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in rüşvet görüşmeleri dinlemeye takıldı. Rüşvet görüşmeleri sırasında alınan telefon sinyallerinin ise Başkan Çetin'in eşi Mehtap Çetin'e ait olan ve 'Tarçın' anlamına gelen "Kanella" isimli tekneden geldiği belirlendi. Rüşvet şebekesinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 'Tarçın' adı verilen eş zamanlı operasyonda, Başkan Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran ile müteahhit B.B., rüşvete aracılık ettiği ileri sürülen R.G., başkanla bir dönem birlikte ticaret yapan kamu görevlisi E.B. gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında, Başkan Çetin ve Duran'ın, Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisinin imara açılması için Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduğu ve Çetin'in talimatıyla hareket eden şebekenin, imara açılması planlan bölgelerden sözleşmeyle arazi toplayarak fahiş fiyattan satışa çıkardığı ortaya çıktı. Şebekenin bazı kişilerden ise tarlalarının değerleneceğini söyleyerek rüşvet aldığı belirtildi.İl Tarım Müdürlüğü'nün imar başvurusunu reddetmesi ile şebekenin vurgun planı deşifre oldu. Şebekenin, imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskân verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı da belirlendi. Şebekenin ev ve işyerlerinde çok sayıda silah ve 7 bin euro ele geçirildi.