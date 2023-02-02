Şehit babasından 6’lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: SİZ O SİYONİST BABALARINIZA DİYETİNİZİ ÖDÜYORSUNUZ

Bunların akıl tutulmasını olduğunu dile getiren Yahya Yiğit, "15 Temmuz'da benim şehitlerimin kanıyla sulandı vatan toprağı. Benim için her şeyden önce vatan toprağı gelir. Ay yıldız benim bayrağım. Bu benim hürriyetimi temsil ediyor. Eğer ki vatan toprağı varda hürriyet yoksa vatan toprağının da bir kıymeti kalmıyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen bunları bilmezsin. Çünkü senin Siyonist babaların binlerce yıldır, bu vatan topraklarını işgal etmek için uğraşıyor. Hala da emellerinden vazgeçmiş değiller. Bunu ben biliyorum da sizler bilmiyor musunuz? Bal gibi de biliyorsunuz. Siz o Siyonist babalarınıza diyetinizi ödüyorsunuz. Çünkü emri onlardan alıyorsunuz. 6'lı masanın esası 7'li masadır. O aslında 7'li çete. Bu 7'li çetenin de bir lideri var. Bunlar bu vatan toprağını, bu hürriyetimizi temsil eden al bayrağımızı gönderden indirmek istiyorlar. Devletimizi de parçalamak istiyorlar. Bu 6'lı masanın hazırlamış olduğu mutabakat tamamen bunu içeriyor.