Skandal isim sessiz sedasız CHP’ye geri döndü

Eski eşinin yayınladığı ses kayıtları nedeniyle partisinden istifa eden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık 7 ay sonra sessiz sedasız bir şekilde CHP'ye geri döndü. Aykut Erdoğdu, ses getiren bir skandalla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen, Erdoğdu'nun daha sonra evlendiği Tuba Torun'la ilişkisinin olmadığını ispatlamaya çalışırken sarf ettiği skandal sözlerin kaydını soyal medya hesabından paylaşmıştı. CHP'yi saran ahlaksız ilişkiler ağının net bir göstergesi olan kayıtta Erdoğdu, "Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak.... Harbiden babalık yaptım ben.Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp..." ifadelerini kullanıyor. Ayrıca Erdoğdu'nun CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevini yürüten yeni eşi Tuba Torun'un, Parti Meclisi'ne girebilmesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 5 kere aradığını söylediği sözler de partideki çürümüşlüğü gözler önüne sermişti. Ortaya çıkan ses kaydından sonra Tuba Torun hastaneye kaldırıldı, Aykut Erdoğdu ise kamuoyundan ve yeni eşinden özür dilemişti. Skandalın ardından CHP'den geçen haziranda istifa eden Aykut Erdoğdu'nun yeniden partiye katıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Erdoğdu'nun üyelik talebini de görüştü. Söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu. Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi.