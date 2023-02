85 milyon vatandaşım bu milli vizyona sahip çıkmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun açılışına canlı bağlantı ile katıldı. Şehir merkezi ile Şuhut arasını 12 dakikaya düşürecek 22 kilometre uzunluğundaki yolun açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti:Bölünmüş yolumuzu tamamladığımız bölgemizdeki yoğun trafik inşallah artık daha konforlu, hızlı, güvenli bir şekilde işleyecek. Bundan sonra şehir merkezi ile Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek. Yine bu projeyle vakitten 58.5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız. Kolaylaşan ulaşımıyla bu güzergâhın büyüyen, gelişen, kabına sığmayan Afyonkarahisar'ımıza yeni bir nefes borusu olacağına inanıyorum.Açılışını yaptığımız her yolla 2023'te ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Bilindiği gibi hükümete geldiğimizde ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu sadece 6 bin 100 kilometreydi, biz 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaparak bu rakamı 29 bin kilometreye yaklaştırdık. Karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Sadece yüksek standartlı bölünmüş yol yapmakta kalmıyor, diğer yollarımızın kalitesini de yükseltiyoruz. Amacımız bu ülkenin istisnasız her yerine karayoluyla kolayca erişilebilmeyi sağlamaktır.Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydası var. Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor, tatillerini rahatça yapıyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarımız hem hızlı bir şekilde hem de çok fazla yıpranmaya maruz kalmadan gidecekleri yerlere varıyor.Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ulaşımı önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ardından asırlık hayalimiz olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile hızlandırdık. İster binek ister ticari araç olsun, tüm şoförlerimizin kâbusu olan dağları tünellerle deldik, geçilmez vadileri viyadüklerle birleştirdik, azgın suları köprülerle açtık. Bugün ülkemizde başka hiçbir etkinliğe ihtiyaç duymadan sadece yaptığımız yolları, tünelleri, viyadükleri ve köprüleri kullanarak bir yere gidip dönmek dahi tek başına bir keyif haline gelmiştir. Hayata geçirdiğimiz ulaştırma projelerimiz sayesinde 81 vilayetimizi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla buluşturduk. Bu projelerimizle gönülleri ve kalpleri kavuşturduk.Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden güneyine kadar istisnasız her karışını kucaklayan bütün bu yatırımlarımızla Cumhuriyet tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi, siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşımızın bu mümbit zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikâyelerini duydukça gururlanıyoruz. Kimi fabrika kuran, kimi atölye açan, kimi teknolojiye, kimi tarıma, kimi hayvancılığa yönelen girişimcilerimiz ile buralarda çalışanların hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu alıyor.Ülkemize 20 yıldır eser ve hizmet siyaseti ile kazandırdığımız her yatırımı, her projeyi, milletimizin hanesine yazdırdığımız her başarıyı Türkiye Yüzyılı'nın girizgâhı, besmelesi olarak kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil, milli bir vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı bir dönemde ülkemiz cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye hiç olmadığı kadar yakındır. Hiçbir istisna yapmadan 85 milyon vatandaşımın her birine diğer tüm ayrımları, farklılıkları, rekabetleri bir kenara bırakarak bu milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum. Milli mücadele destanının yazılmasında büyük zafere ev sahipliği yaparak en kritik rolü üstlenen Afyonkarahisar'ın Türkiye Yüzyılı destanının da öncülüğünü kimseye kaptırmayacağına inanıyorum.